Son Mühür- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada dış politikadan iç siyasete, terörle mücadeleden yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddialarına kadar pek çok kritik başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, özellikle Orta Doğu’daki kaosa dikkat çekerek, "İsrail'in bu hali sürdürülemez, rejim değişecekse o İsrail olmalıdır" dedi.

"Küresel sistem ağır bir buhran döneminden geçiyor"

Konuşmasına küresel ölçekte yaşanan istikrarsızlığa değinerek başlayan Devlet Bahçeli, 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde insanlığın; terörizm, göç, savaşlar ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir çifte standart kıskacında olduğunu belirtti. Emperyalist güçlerin insani duyarlılıkları yok sayarak kendi imtiyaz ağlarını genişletmeye çalıştığını vurgulayan Bahçeli, teknolojik hakimiyetin etnik ve dini unsurları kışkırtmak için bir araç olarak kullanıldığını ifade etti.

"İsrail ve Netanyahu bu sapkınlıktan arındırılmalıdır"

Orta Doğu’daki insani dramın müsebbibi olarak İsrail yönetimini işaret eden MHP Lideri, Netanyahu hükümetine yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, "Dünya Yahudilerinin, İsrail'in bu halinin sürdürülemez olduğunu ve Yahudiliğe zarar verdiğini ilan etmesi gerekmektedir. Bu sapkınlıktan arındırılması dünya Yahudiliği için de kaçınılmazdır. Eğer Orta Doğu'da bir rejim değişecekse, o da bebek katili İsrail rejimi olmalıdır" ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail’in "emperyalist bir cinayet şebekesi" kurduğunu savunan Bahçeli, her canı isteyenin istediği yere saldırma hakkının bulunmadığını hatırlattı.

"İran sadece komşumuz değildir, yanında durma zamanıdır"

Bölgesel krizlerde Türkiye’nin komşularıyla olan ilişkisine ve stratejik dengelere değinen Bahçeli, İran ile olan kadim bağlara dikkat çekti. "İran sadece bir komşumuz değil, derin tarihi bağlarımızın olduğu bir ülkedir. Şimdi İran halkının yanında durmak, dayanışma sergilemek zamanıdır" diyen Bahçeli, Hürmüz Boğazı ve kritik deniz yollarında artan gerilimin küresel sistemi derinden sarsabileceği uyarısında bulundu.

"Kıbrıs bizim için bir egemenlik meselesidir"

Avrupa ülkelerinin Kıbrıs Rum Kesimi’ne yönelik silah sevkiyatlarını eleştiren MHP Lideri, Türkiye’nin Kıbrıs’taki haklarından asla vazgeçmeyeceğini yineledi. Kıbrıs'ın bir "beka ve egemenlik meselesi" olduğunu ifade eden Bahçeli, "Kimse bizden soydaşlarımıza yöneltilen tehditleri görmezden gelmemizi beklemesin. Gerekirse yine yedi düveli denize dökecek iradeye sahibiz" dedi.

CHP'li belediyelere "yozlaşma" tepkisi

İç siyasette rotasını muhalefete çeviren Bahçeli, CHP’li belediyelerle ilgili gündeme gelen iddiaları "yozlaşmanın zirvesi" olarak nitelendirdi. İltimas, irtikap ve çarpık ilişkilerin kurumsallaştığını iddia eden Bahçeli, "Görünen o ki Atatürk’ün partisi CHP’nin siyasal ve toplumsal ahlak anlayışı kökten değişmiştir. Hiçbir makam dokunulmaz değildir; bu vahim iddiaların sonuna kadar üzerine gidilmelidir" çağrısında bulundu.

"Terörsüz Türkiye için kararlıyız"

Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını vurgulayan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gerekli iklimin oluştuğunu ve sürecin hukuki düzenlemelerle tahkim edileceğini belirtti. Cumhur İttifakı’nın daha müreffeh bir toplum inşa etmek için kararlılıkla yoluna devam edeceğini söyleyen MHP Lideri, "Milli birliğimizden asla geri adım atmayacağız. Kimse huzur ortamını bozmaya yeltenmesin, yanlış hesap yapmasın" diyerek konuşmasını sonlandırdı.