Fahad b. Assaad Abualnasr, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin son dönemde hızla geliştiğini belirterek, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve diplomatik iş birliğini daha ileri seviyeye taşımakta kararlı olduğunu ifade etti.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde gazetecilerle bir araya gelen Büyükelçi Abualnasr, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı ziyaretlerle güçlendiğini vurguladı. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026 yılı Şubat ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyareti, ilişkilerin daha sağlam bir zemine oturmasına katkı sağladı.

“Hedefimiz sürdürülebilir ortaklıklar kurmak”

Abualnasr, Türkiye’yi güçlü bir ortak olarak gördüklerini belirterek ekonomik iş birliğinin genişleme potansiyeline dikkat çekti.

Suudi Arabistan Vizyon 2030 kapsamında sunulan yatırım fırsatlarının iki ülke için önemli avantajlar barındırdığını ifade eden Büyükelçi, yalnızca ticaret hacmini artırmayı değil; bilgi paylaşımı, karşılıklı yatırımlar ve ortak projelerle uzun vadeli iş birlikleri kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Bölgesel istikrar için ortak diplomasi vurgusu

Suudi Arabistan’ın dış politika yaklaşımında diyalog ve diplomatik çözümlerin öncelikli olduğunu dile getiren Abualnasr, Türkiye ile yürütülen iş birliğinin bölgesel gelişmeler karşısında koordinasyon ve istişareye dayandığını ifade etti.

Gerilimin azaltılması, krizlerin yayılmasının önlenmesi ve istikrarın korunması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

İran’a sert tepki: “Saldırılar kabul edilemez”

Büyükelçi Abualnasr, İran’ın bölgedeki saldırılarını güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, bu eylemlerin devletlerin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan’ın hava sahası ya da topraklarının herhangi bir saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Abualnasr, Türkiye’ye yönelik tehditlerin de net bir şekilde reddedildiğini söyledi.

Enerji güvenliği ve kritik boğazlar öne çıkıyor

Abualnasr, küresel enerji arzı açısından Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı gibi stratejik noktaların güvenliğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Bu kapsamda Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’nın alternatif bir güzergah olarak küresel arz güvenliğine katkı sunduğunu ifade etti.

Filistin’e insani destek sürüyor

Suudi Arabistan’ın Filistin halkına yönelik desteğinin devam ettiğini söyleyen Abualnasr, yardım faaliyetlerinin hem hava hem deniz yoluyla sürdürüldüğünü açıkladı. Yardımların insani boyutunun güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı.

Hac ve umrede Türk vatandaşlara kolaylık

Büyükelçi, hac ve umre organizasyonlarında teknolojik altyapının geliştirildiğini belirterek, “Mekke Yolu” uygulamasıyla Türk hacıların işlemlerini Türkiye’de tamamlayarak daha hızlı ve konforlu bir şekilde seyahat edebildiğini ifade etti.

Ateşkes mesajı: “Kalıcı olmasını diliyoruz”

Abualnasr, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu sürecin kalıcı hale gelmesinin bölgesel istikrar açısından kritik olduğunu söyledi.