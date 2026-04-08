Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Antalya Havalimanı 2026 yılının ilk çeyreğinde yoğun bir yolcu hareketliliğine sahne oldu. Ocak-Mart döneminde toplam yolcu sayısı 3 milyon 138 bin 499’a ulaşarak dikkat çekici bir artış ortaya koydu.

Mart ayında 1,1 milyon yolcuya hizmet verildi

DHMİ tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında havalimanında toplam 1 milyon 189 bin 409 yolcuya hizmet sunuldu. Bu rakamın 501 bin 841’i iç hatlardan, 687 bin 568’i ise dış hatlardan gerçekleşti. Özellikle dış hat yolcu sayısının yüksekliği, Antalya’nın uluslararası turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Uçak trafiğinde dikkat çeken hareketlilik

Mart ayı boyunca havalimanında toplam 9 bin 159 uçak iniş ve kalkış yaptı. Bu trafiğin 3 bin 962’si iç hat, 5 bin 197’si ise dış hat uçuşlarından oluştu. Artan uçuş sayıları, sezon öncesi hareketliliğin başladığını ortaya koydu.

Yük taşımacılığında 13 bin tonluk hacim

Havalimanında mart ayında kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam yük trafiği 13 bin 592 ton olarak kaydedildi. Bu veri, sadece yolcu taşımacılığında değil, lojistik faaliyetlerde de yoğunluk yaşandığını gösterdi.

İlk üç ayda 3 milyonu aşan yolcu sayısı

2026 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte ise toplam uçak trafiği 23 bin 797 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yük trafiği 35 bin 287 tona ulaşırken, yolcu sayısının 3 milyonun üzerine çıkması dikkat çekti.

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki aylarda Antalya Havalimanı’ndaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

