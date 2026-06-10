Kadınlar Sutopu 1. Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu İzmir ekibi Göztepe oldu. Final serisinin beşinci ve son maçında Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı ile kozlarını paylaşan İzmir ekibi, büyük heyecana sahne olan mücadelede penaltı atışlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Final büyük heyecana sahne oldu!

Kadınlar Sutopu 1. Ligi final serisinin kader maçının ev sahipliğini İzmir Konak'ta bulunan Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu yaptı. Kritik karşılaşmada Göztepe ile Galatasaray Zena karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray Zena, çeyreği 4-2 önde noktaladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına 6-4 önde girdi.

Denge üçüncü periyotta sağlandı!

Karşılaşmanın üçüncü bölümünde Göztepe oyuna ağırlığını koyarken, farkı kapatarak skoru 8-8’e getirmiş oldu. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta da iki takım birbirine üstünlük sağlayamayınca normal süre 10-10 eşitlikle noktalandı.

Şampiyonluk penaltılarla geldi!

Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Göztepe, toplamda 15-14’lük skorla galibiyete ulaşan taraf oldu ve 2025-2026 sezonunun şampiyon olarak tamamladı.

