Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, transferde hareketli günlerden geçiyor. 2026-2027 sezonunda Avrupa hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar, Slovenya kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Göz-Göz, üst üste oynadığı 4 hazırlık maçından sonra İzmir’e geri dönüyor. Hazırlık maçlarında 4’de 4 yapan sarı-kırmızılılar, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

“Göztepe’ye Gürcü file bekçisi”

Göztepe’de kaleci belirsizliği devam ederken transfer gündeminde İzmirli Ali Emre Yanar yer alıyor. Öte yandan kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Göztepe Spor Kulübü, Gürcistanlı Luka Gugeshasvili transferinde sona yaklaştı. Göztepeli yöneticiler ile Gürcü file bekçisinin menajerleri görüşmelerini sürdürüyor. Her iki taraf anlaşma sağladı. Herhangi bir pürüz çıkmazsa eğer başarılı kalecinin İzmir’e gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda Gaziantep FK takımı Gürcü kaleciyle ilgileniyor. Göztepe Spor Kulübü’nün teknik ekibi ve yöneticiler karar aşamasında. Stanimir Stoilov’dan Luka için olumlu haber geldi.

“Gürcistan milli takımında forma giydi”

Tiflis doğumlu olan 27 yaşındaki kaleci Gürcistan milli takım formasıyla hemen hemen her yaş kategoride forma giydi. PAOK Thessaloniki takımında forma giyen Luka Gugeshasvili, uzun kolları ve başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekiyor. 1,96 m boyundaki kaleci, teknik direktör Stanimir Stoilov’un istediği özellikler arasında yer alıyor. Sol ayağını kullanan Gürcü file bekçisi, PAOK takımında önce Yunanistan Ligi’nde Atromitos takımında oynadı. Luka Gugeshasvili, Gürcistan A Milli takımla toplam 3 kez sahaya çıktı.