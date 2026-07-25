Son Mühür- Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Slovenya'dan kamp çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı ekip, teknik direktör gözetiminde gerçekleştirdiği çift idmanla günün antrenmanını tamamladı. Yeniz sezonda ligde kalıcı ve üst sıraları hedefleyen İzmir temsilcisi, Slovenya kampındaki hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre günün antrenmanı, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Futbolcuların hırslı ve istekli halleri teknik heyetin yüzünü güldürürken, kamp ortamındaki neşeli atmosfer dikkat çekti.

Hazırlıklara ara vermeden devam

Isınma bölümünün ardından pas çalışmaları ve dar alanda pas oyunları oynayan sarı kırmızılılar antrenmanın ana bölümünde ise tatkik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Teknik direktörün, oyuncularından sahada sık sık pozisyon almalarını ve hızlı pas trafiği oluşturmaları istediği ifade edildi.

Göztepe, Slovenya kampı süresince yapacağı hazırlık maçlarıyla eksiklerini görme ve yeni transferlerin takıma uyum sürecini hızlandırma fırsatı bulacak. Sarı kırmızılı kafile, yarın yapacağı antrenmanlarla sezon öncesi hazırlıklarına ara vermeden devam edecek.