Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren İzmir ekibi Göztepe Hentbol, kadro istikrarını elinde tutmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde bir iç transfer hamlesini daha noktaladı. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, genç oyuncu Sena Şentürk ile bir sezonluk yeni sözleşme imzaladığını kamuoyuna açıkladı. Kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bir sezon daha sarı-kırmızılı formayı terletecek!

2005 doğumlu olan ve sol kanat pozisyonunda boy gösteren Sena Şentürk, yeni sezonda da Göztepe formasıyla mücadelesini sürdürecek Genç oyuncuyla bir yıllık anlaşma imzalayan sarı-kırmızılı ekip, kadro planlamasında istikrarı sürdürmeyi amaçlıyor.

Genç oyuncuya başarı mesajı iletildi!

Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Sena Şentürk'e yeni sezonda başarı dileklerinde bulunulurken, oyuncunun sarı kırmızılı Göztepe forması altında başarılı bir sezon geçirmesi dilendi.