Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Elde ettiği madalyalarla Göztepe’nin ve İzmir’in gururu olan başarılı sporcular dikkat çekiyor. 23-26 Haziran tarihleri arasında Macaristan’ın Sukoro kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Açıksu Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden Göztepeli sporcu Cemil Cankat Er, 3K Knockout yarışında 33:65.05 derecesiyle Avrupa dördüncüsü oldu. Bu başarılı performansıyla Cemil Cankat Er, Olimpik Kadroya girme hakkı kazandı.

“Göztepe’nin milli gururu: Cemil Cankat Er”

Yarışma bittikten sonra sporcu ile antenörü büyük sevinç ve gurur yaşadı. Cankat Er, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı madalyalarla göz kamaştırıyor. Göztepe Spor Kulübü Yüzme Şubesi, “Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı. Göztepe Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile Olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, çalışmalarını sürdürüyor. Sepil ile Durmaz, yarışma sonrası başarılı sporcuyu ve teknik ekibi tebrik etti. Göztepeli Cemil Cankat Er, bugün Macaristan’da bayrak yarışına katılacak.