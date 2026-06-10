Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin İzmir ekiplerinden biri olan Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesinde kadro planlaması çerçevesinde 4 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından, ayrılan basketbolculara teşekkür mesajı paylaşıldı.
Petkimspor’dan resmi açıklama!
İzmir temsilcisi, resmi açıklamayla kadroda önemli değişikliklerin gerçekleştiğin belirtti. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 2025-2026 sezonunda takım forması giyen bazı oyunculara veda edildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz” denildi.
4 oyuncuya veda!
Kulüp tarafından yapılan açıklama çerçevesinde;
- Yunus Emre Sonsırma
- Troy Selim Şav
- Mustafa Kurtuldum
- Boran Güler
ile vedalaşıldı.
Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor!
Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezona güçlü bir yapılanmayla girmeyi planlayan Aliağa Petkimspor’un transfer ve kadro çalışmalarını devam ettirdiği ifade edildi.