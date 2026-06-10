Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin İzmir ekiplerinden biri olan Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesinde kadro planlaması çerçevesinde 4 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından, ayrılan basketbolculara teşekkür mesajı paylaşıldı.

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Petkimspor’dan resmi açıklama!

İzmir temsilcisi, resmi açıklamayla kadroda önemli değişikliklerin gerçekleştiğin belirtti. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 2025-2026 sezonunda takım forması giyen bazı oyunculara veda edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz” denildi.

4 oyuncuya veda!

Kulüp tarafından yapılan açıklama çerçevesinde;

- Yunus Emre Sonsırma

- Troy Selim Şav

- Mustafa Kurtuldum

- Boran Güler

ile vedalaşıldı.

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor!

Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezona güçlü bir yapılanmayla girmeyi planlayan Aliağa Petkimspor’un transfer ve kadro çalışmalarını devam ettirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA