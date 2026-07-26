Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü’nün oyuncusu Melis Erdoğan‘ın da formasını giydiği U17 Kadın Milli Takımımız, Kosova’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nı namağlup tamamlayarak şampiyon oldu. Şampiyonluktan sonra büyük sevinç ve gurur yaşayan sporcularımızı ülkemize döndü. Havalimanında coşku ve sevinçle karşılanana milli takım büyük gurur yaşattı. Millilerimiz, son maçta Arnavutluk’u 3-0 (25-5, 25-9, 25-11) mağlup ederek turnuvayı 5’te 5 yaparak zirvede tamamladı. Göztepeli Melis Erdoğan, sahada üstün performansıyla göz kamaştırırken takımın skor yükünü taşıdı.

“Sultanlar Ligi’nin en genç oyuncusu”

Göztepe Spor Kulübü voleybol şube resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Oyuncumuz Melis Erdoğan’ı ve U17 Kadın Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Göztepe Spor Kulübü’nün altyapısından yetişen Melis Erdoğan, kısa sürede kendisini geliştirerek A takıma yükselme başarını sağladı. Başantrenör Ataman Güneyligil döneminde bireysel gelişimini en üst seviyede tamamlayan 2010 doğumlu sporcu Sultanlar Ligi’nde forma giyen en genç sporcu unvanını taşıyor. Pasör pozisyonunda oynayan genç voleybolcunun ilerleyen dönemlerde Filenin Sultanlarında oynaması bekleniyor.