Son Mühür- Büyük başladığı haftada beklentilerin çok uzağında bir performans sergileyen BIST 100 endeksi, Hürmüz Boğazı'ndan gelen gerginlik haberleri sonrası bugün de yüzde 1'e varan oranda hızlı bir geri çekilmeye sahne oldu.

Güne pozitif başlayan endeks, ABD Başkanı Trump F-35 konusunda kafaları karıştıran ''Henüz tam karar vermedim'' açıklaması ve İran'la olan gerginliğin devam edeceğini gösteren işaretler sonrası kırmızıya dönmekten kurtulamadı.

Barış geliyor umudu bile...



Borsa İstanbul'un performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Endeksin beşinci ayda gördüğü 15.204 seviyesini geçme çabaları maalesef ki geride kalan iki aya rağmen başarısız oldu. Temelde bunun sebebinin İran ABD İsrail savaşı olarak görünse de endeksin kendi iç dinamikleri içerisinde gerekli para akışını sallayamadığı görülüyor. Barış geliyor umutlar da zaman zaman gelen çatışma haberleri ile sıkıntıya giriyor'' hatırlatmasında bulundu.

Pozitif etki bekleniyordu...



''NATO zirvesi sebebiyle dünya liderlerinin Ankara’da buluşması ve Trump‘ın açıklayacağı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-35 uçaklarının tekrardan Türkiye’ye verileceği gibi haberlerin de piyasamız üzerinde pozitif etkiye yol açması beklenirdi.

Ancak gerekli para akışının sağlanmadığından dolayı bu beklentiler de gerçekleşmedi'' vurgusunda bulunan Bilen,

''İran ABD gerilimini tekrar ortaya çıkması piyasaları iki gündür negatif etkiliyor. Bu hafta için brent petrol henüz 80 doları geçmemesine rağmen Hürmüz’ün kapanma ihtimali tedirgin etmeye devam ediyor.

Temmuz ayında enflasyonun beklentilerden bir miktar düşük gelmesine rağmen piyasaların genel anlamda 23 Temmuz’da açıklanacak faiz kararına yönelik kuvvetli bir indirim beklentisi yok.

Buna bağlı sektörler de motive olamamış durumda.

Endekslerin destek noktası olan 14.400'ün altına gelmesi de önümüzdeki günler için umutlarınızı kırmış durumda'' mesajı verdi.



Halka arzlar üst üste gelince...



Son dönemde üst üste gelen halka arzlara dikkat çeken Murat Bilen,

''Son zamanlarda halka arzlar da hız kazandı. Benim hatırladığım kadarıyla bir haftada beş şirketin aynı anda halka arzı Borsa İstanbul’da ilk defa gerçekleşti. Bu hafta da iki şirket arz edilmiş durumda. Önümüzdeki hafta da halka arz devam etmesini bekliyoruz. Bu da piyasada para çıkışına sebep olabiliyor ya da mevcut hisselerde satışa sebep olabiliyor.

Önümüzdeki günler için daha umutla konuşabilmek için elimizde açıkçası çok net veriler yok görülüyor.

Para girişleri ve endeksi tekrardan 14.400 üzerine çıkması halinde daha umutlu konuşabiliriz diye düşünüyorum.

İran, ABD, İsrail Savaşı’nın yakından takip edilmesi, Brent petrolün istikrarlı kalması halinde piyasanın güçlü kalması mümkün. Aksi halde buradan destek noktalarına doğru 14.000, 13.600 ve 12.009 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşaması mümkün olacaktır'' değerlendirmesinde bulundu.



Ons altın aşağı yönlü...



''Altın tarafı da bu belirsizliklerden etkilenmiş durumda.'' mesajı veren Murat Bilen,

''Ons altın aşağı yönlü hareket devam ederken gram altın kurdaki bir miktarı harekete bağlı olarak daha sakin seyir sürdürme niyetinde olduğu görünüyor'' hatırlatmasında bulundu.