Son Mühür- BIST 100 yüzde 2.12 düşüşle 14.189, BIST 30 yüzde 2.36 düşüşle 16.488 puan seviyesine geriledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 307,42 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.44'lük yükselişle 14.253 puandan giriş yaptı.

80 hisse yükseldi, 5 hissede düşüş gözlendi.

BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda endişeli bekleyiş...



Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye F-35 satışı konusunda olumlu gelişmeler beklediğini işaret ederken Başkan Trump, F-35 satışı konusunda henüz karar vermediğini duyurması kafaları karıştırdı.

Hürmüz Boğazı'nda tedarik zincirinin kopmasına neden olacak savaş korkusu küresel piyasaları endilendirmeye devam ediyor.

Başkan Trump'ın İran'ın görüşme için harekete geçtiğini duyurmasının ardından Nasdaq, S&P, Dow Jones, Japon Nıkkei ve Güney Kore KOSPI endeksi artıya geçti.

Hong Kong borsası ise günü negatif kapattı.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişinin güvenliğine yönelik İran müdahalesine yönelik tepkisi sert olması petrol fiyatlarını uçuşa geçirdi.

Brent petrol yüzde 0.47 artarak 78.39 dolara, ABD ham petrolü yüzde 1.40 artışla 74.29 dolara tırmandı.

Ons altın yüzde 0.44 düşüşle 4.059 dolardan,

gümüş 6.112 liradan,

gümüş 57.76 dolardan,

Bitcoin yüzde 0.42 yükselişle 62.323 dolardan işlem görüyor.

