Otomotiv teknolojileri her geçen gün gelişip yeni nesil motorlar yakıt cimrisi hale gelse de, direksiyon başındaki sürüş alışkanlıklarımız cüzdanımızı doğrudan etkiliyor. Milyonlarca araç sahibi "arabam çok yakıyor", "yakıt tüketimini nasıl düşürebilirim" ve "manuel araç az yakması için ne yapmalı" sorgularıyla arama motorlarında çözümler ararken, uzmanlardan manuel şanzımanlı araç sahipleri için çok kritik uyarılar geldi. Sadece aracın teknolojik donanımına güvenmek yerine, sürücünün direksiyon başındaki tavrı yakıt faturasını belirliyor. Uzmanlara göre, doğru devir aralığında vites değiştirmek manuel şanzımanlı araçlarda yakıt tasarrufu sağlamanın en etkili yolu olarak öne çıkıyor. Peki sürüş esnasında nelere dikkat etmeli?

HER ARAÇ İÇİN İDEAL VİTES DEVRİ AYNI MI?

Pek çok sürücü yakıt ekonomisi için tek bir sihirli motor devri olduğuna inanıyor, ancak uzmanlar bu durumun gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. En uygun vites değiştirme devri, aracın motor yapısına ve yakıt türüne göre büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin, dizel motorlu araçlar ve hafif ticari vasıtalar, benzinli modellere kıyasla çok daha düşük devirlerde vites büyütmeye uygun tasarlanıyor. Bu nedenle sürücülerin kendi araçlarının motor dinamiklerini iyi tanıması ve ezbere vites değiştirmemesi gerekiyor.

YAKIT TÜKETİMİNİ DÜŞÜREN GAZ PEDALI KULLANIMI NASIL OLMALI?

Yakıt ibresinin hızla düşmesini engelleyen en önemli faktörlerden biri de gaz pedalına nasıl basıldığı. Sadece aracın mevcut hızını koruyacak kadar gaz vermek ve gereksiz ivmelenmelerden kaçınmak, yakıt tüketimini ciddi oranda azaltıyor. Bunun yanı sıra, yolda sabit bir hızda ilerlemek, aniden frene basmak ya da trafik ışıklarında sert hızlanmalar yapmaktan uzak durmak tasarruf oranını adeta katlıyor.

DOĞRU VİTES SEÇİMİ SÜRÜŞ ESNASINDA NASIL ANLAŞILIR?

Sürüş esnasında motorun zorlanmadığı ve en rahat çalıştığı vitesi tercih etmek büyük önem taşıyor. Eğer aracınızın motoru sarsıntılı, ağır, titreşimli veya dengesiz bir şekilde çalışıyorsa, bu durum daha düşük ya da daha yüksek bir vitese geçmeniz gerektiğinin en net habercisi. Aracın en az efor sarf ederek hızını koruyabildiği vites, yakıt ekonomisi açısından her zaman en doğru tercih oluyor.

EN AZ YAKIT TÜKETİMİ HANGİ HIZ ARALIĞINDA SAĞLANIR?

Uzmanların yaptığı detaylı teknik değerlendirmelere göre, günümüzdeki birçok otomobil saatte 90 ila 100 kilometre hız aralığında seyrederken en verimli performansını sergiliyor. Otobanda veya uzun yolda bu ideal hız limitlerinin üzerine çıkılması ise rüzgar direncinin artmasıyla birlikte yakıt tüketiminin belirgin bir şekilde tırmanmasına yol açıyor.