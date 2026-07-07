Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifi, yaşlılık aylığı alan belirli esnaf ve sanatkârlar için vergisiz otomobil alımının yolunu açıyor. Henüz komisyon aşamasında bekleyen düzenleme, genel kanının aksine tüm emekli gruplarını içine almıyor. Sürecin resmiyet kazanması, başvuru şartlarının ve alınabilecek araç modellerinin belli olması için yasal adımların tamamlanması bekleniyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Emeklilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden araç alma imkanı getiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu ancak henüz yasalaşmadı. Komisyonda görüşülen tasarı, Genel Kurul'da oylanmadığı ve Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için resmi olarak yürürlüğe girmedi. Bu sebeple emekliler için başlayan resmi bir başvuru süreci ya da açıklanan net bir takvim bulunmuyor.

ÖTV MUAFİYETİNDEN HANGİ EMEKLİLER YARARLANABİLECEK?

Düzenleme kamuoyundaki iddiaların aksine tüm emeklileri kapsamıyor. Teklif metni sadece belirli statüdeki emekli esnaf ve sanatkârları hedefliyor. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na tabi olanlar ile 5510 sayılı yasanın 4/1-b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alanlar bu haktan faydalanacak. SSK çatısı altından emekli olan işçiler ve Emekli Sandığı'na bağlı memur emeklileri ise teklif edilen yasa tasarısının dışında kalıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE ARAÇ FİYAT LİMİTİ BELLİ OLDU MU?

Yasa teklifi henüz onaylanmadığı için işlemleri yürütecek kurumlar, başvuru tarihleri ve istenen belgeler netleşmedi. Araç fiyat limiti, yaş şartı veya gelir kriteri uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor. Sistemin nasıl işleyeceğine dair tüm ayrıntılar kanun tasarısının yasalaşıp uygulama yönetmeliklerinin yayımlanmasıyla ortaya çıkacak.

EMEKLİLER HANGİ ARAÇLARI ÖTV'SİZ ALABİLECEK?

Düzenleme kapsamında açıklanmış resmi bir marka veya model listesi bulunmuyor. Belirli otomobillerin kesin olarak düzenlemeye dahil edileceği yönündeki listeler yasal kapsamı yansıtmıyor. Togg T10X, Fiat Egea, Renault Clio, Toyota Corolla gibi modellerin kapsama girdiğini belirten değerlendirmeler kesinleşmiş bir karara dayanmıyor. Araçların satış fiyatı, motor hacmi veya yerlilik oranına göre bir kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine tasarı kanunlaştıktan sonra karar verilecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Teklifin hayata geçmesi için öncelikle ilgili komisyonlarda kabul edilmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesi ve son olarak Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Mevcut durumda hiçbir emekli grubunun genel bir ÖTV'siz araç alma hakkı bulunmuyor. Kapsamdaki araçlar, başvuru tarihleri ve diğer tüm şartlar yasama süreci tamamlandığında açıklanacak.