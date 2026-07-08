Daha önce Meclis'ten 55 maddesi geçen 86 maddelik yeni reform paketi için mesai sürüyor. Memurların uzun zamandır beklediği, birinci dereceye yükselenlere ek gösterge verilmesi yönündeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sendikalarla yürütülen görüşmeler bittiğinde teklif yasalaşmak üzere Genel Kurula sunulacak.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Meclis'teki tasarı, önceki yasal düzenlemede kapsam dışında kalan birçok meslek grubunu içine alıyor. Birinci dereceye yükselen memur, şef, tekniker ve veri hazırlama kontrol işletmenleri yeni yasayla birlikte hakkına kavuşacak. Belirlenen hizmet süresini doldurarak birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlileri bu yasa maddesine dahil edilecek. Hükümetin memur konfederasyonlarıyla yaptığı ortak çalışmalar bittiğinde tasarı Meclis Genel Kuruluna gelecek. Düzenleme onaylanıp yasalaştığı gün 500 binden fazla memur bu haktan doğrudan yararlanacak. Çalışanlar yasanın yürürlüğe gireceği kesin tarihi bekliyor.

YENİ YASA EMEKLİ MAAŞLARINI VE İKRAMİYELERİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Ek göstergenin 3600'e çıkması, kamu çalışanlarının asıl emeklilik hayatlarındaki gelirlerini değiştiriyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, hak sahibi memurların emekli aylıklarında kalıcı bir artış yaşanacak. Aylıklardaki bu iyileşmenin yanı sıra memurların emekli olurken aldıkları toplu ikramiye tutarları da yükselecek. Böylece birinci dereceye düşen personelin mali hakları önemli ölçüde güçlenecek. Tasarıda Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısını 7200'e indiren, ev hanımlarına erken emeklilik fırsatı sunan ve taşeron işçilere kadro veren başka reform maddeleri de yer alıyor.