Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazancıyla 14.497,37 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksinin yüzde 0,36, holding endeksinin yüzde 0,29 değer kazandığı günde endeks önceki kapanışa göre 72.83 puan arttı.

Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 28.75 kazandıran BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.28'lik düşüşle 14.456 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda tedirgin hava...



Orta Doğu'da silahların yeniden ateşlenmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin güvenliğine yönelik tehditlerin artması kadar teknoloji hisselerindeki satış dalgası da kürsel piyasaları tedirgin ediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2.1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 4,35 düşerken Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,46 yükseldi

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



İran'ın Hütmüz Boğazı'ndan geçen üç tankeri hedef almasının ardından ABD'nin 80'den fazla hedefi vurması bölgedeki kırılgan barışı rafa kaldırdı.

İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine saldırarak karşılık verdiği gerilim petrol fiyatlarında sert yükselişlere kapı araladı.

Brent petrol 3.17 artışla 76.51 dolara tırmandı.

Ons altın 4.127 dolardan, gram altın 6.219 liradan,

gümüş 60.84 dolardan,

Bitcoin 62.577 dolardan işlem görüyor.

