Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında zirve yarışı iyice kızıştı. Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup olurken; Fenerbahçe sahasında Beşiktaş’ı 1-0’la geçti.
Bu sonuçların ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor puanlarını 63’e yükselterek takibini sürdürürken, Galatasaray ise bir maçı eksik olmasına rağmen 1 puan farkla liderliğini korudu.
Şampiyonu belirledi, ilk 5'i sıraladı
Euro Club Index’in yapay zeka modeli, Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu için şampiyonluk tahmini ve ilk 5 sıralamayı açıkladı.
5 - Göztepe - Şu anki puan 46, sezon sonu tahmini puan 55
4 - Beşiktaş - Şu anki puan 52, sezon sonu tahmini puan 64
3 - Trabzonspor - Şu anki puanı 63, sezon sonu tahmini puan 74
2 - Fenerbahçe - Şu anki puanı 63, tahmini sezon sonu puanı 76
1 - Galatasaray - Şu anki puanı 64, tahmini sezon sonu puanı 81