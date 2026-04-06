Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı resmen başlıyor. Münih'te oynanacak olan büyük finale adını yazdırmak isteyen Avrupa'nın dev kulüpleri, kupa mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Kupa 1'de düğümün çözüleceği bu kritik eşleşmeler, futbol tutkunlarına seyir zevki yüksek bir şölen sunacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk perdeleri 7 Nisan Salı (yarın) ve 8 Nisan Çarşamba günleri açılacak. Toplamda 4 dev karşılaşmanın oynanacağı bu kritik turda, tüm müsabakalar Türkiye saati ile (TSİ) tam 22.00'de başlayacak.

Turun heyecanı sadece bu haftayla sınırlı kalmayacak. İlk maçların ardından takımlar, yarı final biletini cebine koymak için 14-15 Nisan tarihlerinde rövanş mücadelelerine çıkacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan 4 dev ekip, adını yarı finale yazdıracak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya çapında milyonlarca taraftarın yakından takip edeceği bu dev karşılaşmaların yayıncı kuruluşu da netleşti. Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasındaki tüm eşleşmeler, futbolseverler tarafından tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

ÇEYREK FİNAL İLK MAÇ PROGRAMI: KİM KİMİNLE OYNAYACAK?

Futbol dünyasında erken final olarak adlandırılan dev eşleşmelerin yer aldığı çeyrek final ilk maç programı şu şekilde sıralanacak:

7 Nisan Salı:

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) | tabii Spor

Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere) | tabii Spor

8 Nisan Çarşamba:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere) | tabii Spor

Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya) | tabii Spor