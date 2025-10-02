İsrail ordusunun Sumud Filosuna gerçekleştirdiği baskında 29 Türk aktivist alıkonuldu. Alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri kamuoyuna açıklandı ve gemilere göre paylaşıldı. Türkiye Delegasyonu ve çeşitli medya kaynaklarında açıklanan listede şu isimler yer alıyor:

Bu listedeki aktivistlerin dışında saldırının ardından gözaltına alınanların sayısı farklı kaynaklara göre 25-29 arasında değişiyor. Açıklanan isimler, İsrail donanmasının alıkoyduğu ve gözaltına aldığı Türk vatandaşlarının kamuoyuyla paylaşılan eksiksiz bilgilerini oluşturuyor. Gemilerin farklı rotalarında gözaltı uygulandı ve bu süreç Türkiye’de hem hukuki soruşturma hem de diplomatik girişimlerle takip ediliyor.İsrail ordusunun Sumud Filosuna gerçekleştirdiği baskında alıkonulan Türk aktivistlerin isimleri kamuoyuna açıklandı.

Sumud filosunda alıkonulan Türk aktivistlerin isimleri

Sirius Gemisi:

Fikret Ayçin Kantoğlu

Abdulaziz Yalçın

Davut Daşkıran

Zeynep Tekocak

Alma Gemisi:

Metehan Sarı

Hüseyin Şuayb Ordu

Onur Murat Kolgu

Semih Fener

Osman Çetinkaya

Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre Gemisi:

Bekir Turunç

Abdulmecid Bagcivan

Mustafa Muhammed Çakmakcı

Mesut Çakar

Muslim Ziyali

Huga Gemisi:

Mehmet Sait Direkçi

Fatih Özsöz

Tevhit Yıldız

Deir Yassine Gemisi:

Sümeyye Sena Polat

Grande Blue Gemisi:

Halil Rıfat Çanakçı

Morgana Gemisi:

Ersin Çelik

Semanur Sönmez Yaman

Seulle Gemisi:

Yaşar Yavuz

Abdussamed Turan

Haşmet Yazıcı

Filo sözcüleri ve Türk delegasyonu, alıkonulan aktivistlerin isimlerini paylaştı ve hukuki süreç Türkiye’de başlatıldı. İsrail’in bu müdahalesi uluslararası hukukun ihlali olarak yorumlanıyor ve diplomatik görüşmeler sürüyor.