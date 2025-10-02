Bekir Develi Sumud filosunda Avustralya Gemisi'nde yer alıyor. Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yardım götüren en büyük gemileri arasında bulunan Avustralya Gemisi'nde, Bekir Develi ile birlikte birçok Türk aktivist ve isim de yolculuk yapıyor. Gemide Erdem Özveren, Said Ercan ve İkbal Gürpınar gibi tanınan isimler de bulunuyor. Bekir Develi tutuklamalarının ardından yayınladığı videoda Avustralya gemisinde bulunduklarını açıkladı.

Bekir Develi Sumud Filosu'nda hangi gemide?

Develi, yolculuk sırasında sosyal medya üzerinden sık sık durum bildirimleri yaparak, Gazze'ye insani yardım taşıyan filonun gelişmelerini takipçilerine aktarıyor. Avustralya Gemisi, filosunun öncülerinden biri olarak öne çıkıyor.Bekir Develi, Gazze'ye insani yardım ulaştıran Sumud Filosunun Avustralya Gemisi'nde yer alıyor. Develi, bu gemide Erdem Özveren, Said Ercan ve İkbal Gürpınar gibi isimlerle birlikte insani yardım taşımak için yola çıktı. Yolculuğu boyunca sosyal medya hesaplarından filonun gelişmeleriyle ilgili bilgi ve gözlemlerini paylaştı. Böylece, Develi'nin Sumud Filosunda Avustralya Gemisi ile Gazze’ye yardım taşıdığı netleşiyor.

Sumud Filosu, son yıllarda Ortadoğu gündemini sarsan en önemli sivil girişimlerden biri olarak uluslararası dikkat çekiyor. 2025 yazında, İsrail’in Gazze’ye yönelik deniz ablukasını aşmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filo, farklı ülkelerden aktivistleri, gönüllüleri, siyasetçileri ve gazetecileri bir araya getiriyor. Filo, İtalya’nın Sicilya ve Kuzey Afrika limanlarından harekete geçti; büyük kısmı ise Avustralya Gemisi etrafında konvoy oluşturarak Akdeniz’in en riskli rotalarından birinde yol aldı.

Sumud’un Anlamı ve Filonun Amacı

“Sumud” kelimesi Arapça’da “kararlılık”, “direnç” ve “sebat” anlamına geliyor. Bu kavram, özellikle Filistin halkının işgal ve abluka gibi ağır koşullarda bile direnme, haklarından vazgeçmeme iradesini yansıtıyor. Sumud Filosu adı da buradan geliyor ve bu ismiyle sadece fiziki bir yardım teslimatı değil, dünyaya direniş ve insanlık mesajı veriyor. Filo, barışçıl bir yaklaşım benimseyerek şiddetsiz direnişi ve uluslararası dayanışmayı temsil ediyor.

Gemilerde Yaşam ve Direniş Kültürü

Filo; 50’den fazla gemi ve 44 ülkeden binlerce katılımcıyla Akdeniz’deki en büyük sivil denizcilik hareketlerinden biri olarak tarihe geçiyor. Gemilerde aktivistler, insani yardım gönülleri, sağlık çalışanları, gazeteciler ve sivil toplum temsilcileri birlikte hareket ediyor. Yolculuk boyunca gemiler zaman zaman İsrail donanmasının uyarıları, insansız hava aracı saldırıları veya zorlu hava koşullarıyla karşılaşıyor. Ancak Sumud Filosu, “Gazze halkı yalnız değildir” mesajıyla yoluna devam ediyor; insani yardımın ötesinde, dayanışmanın ve pasif direnişin sembolüne dönüşüyor.

Sumud Filosu’nun hikayesi, hem uluslararası dayanışma hem de barışçıl direnişin çağdaş bir örneği olmaya devam ediyor. Her yeni girişim, baskı altındaki topluluklara moral veriyor ve küresel düzeyde insan hakları savunusunun önemini bir kez daha gösteriyor.