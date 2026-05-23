Yeni bir diziye başlamak birçok kişi için heyecan verici olsa da, bazı insanlar dönüp dolaşıp hep aynı yapımları izlemeyi tercih ediyor. Uzmanlara göre bunun nedeni sadece alışkanlık değil. Tanıdık hikâyeler, beynin belirsizlikten uzaklaşıp rahatlamasına yardımcı oluyor.

Psikolog Danielle Roeske’nin değerlendirmelerine dayanan analizlerde, özellikle stresli dönemlerde insanların daha önce izlediği dizilere yöneldiği belirtiliyor. Çünkü sonunu bilmek, karakterleri tanımak ve olay akışına hâkim olmak zihinde kontrol hissi yaratıyor. Bu da kişiyi kısa süreliğine daha güvende hissettiriyor.

Tanıdık hikâyeler zihni rahatlatıyor

Uzmanlara göre yeni bir içerik izlemek bazen beklenenden daha yorucu olabiliyor. Yeni karakterleri anlamak, olay örgüsünü takip etmek ve bilinmezlikle karşılaşmak zihinsel enerji istiyor. Daha önce izlenen bir dizide ise böyle bir yük oluşmuyor.

Öte yandan aynı sahneleri tekrar izlemek bazı kişilerde nostaljik bir etki de bırakıyor. İnsanlar yalnızca diziyi değil, o dönemdeki ruh hâllerini de yeniden hatırlıyor. Bu yüzden eski yapımlar birçok kişi için duygusal bir sığınak gibi...

Bu kişilerde benzer özellikler dikkat çekiyor

Psikolojik değerlendirmelerde, aynı dizileri tekrar açan kişilerin genellikle duygusal bağ kurma becerisinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Karakterlerle kolay empati kurmaları, hikâyeleri daha yoğun yaşamalarına neden oluyor.

Bu kişiler günlük hayatlarında da benzer düzenleri korumayı seviyor. Aynı kafeye gitmek, aynı müziği dinlemek ya da hep aynı yürüyüş rotasını kullanmak onlara konfor hissi verebiliyor. Ayrıca detaylara odaklanmaları da öne çıkan özelliklerden biri. İlk izleyişte fark edilmeyen küçük ayrıntıları yakalamak, bazı izleyiciler için ayrı bir keyif hâline geliyor.

Psikologlar, bu alışkanlığın tek başına olumsuz görülmediğini söylüyor. Hatta yoğun kaygı dönemlerinde kişiyi sakinleştiren bir etkisi olabileceği belirtiliyor. Ancak gerçek hayattan tamamen kopup sürekli ekran başında kalmak farklı bir noktaya işaret edebilir.