MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Halil Öztürk, çocukların karıştığı suç vakalarının artması üzerine hazırlanan kanun teklifinin son aşamaya geldiğini duyurdu. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayları örnek gösteren Öztürk, bu yasa tasarısının hem çocukları korumayı hem de işlenen suçlara karşı caydırıcılığı artırmayı hedeflediğini belirtti. Hazırlanan teklif, özellikle gençlerin karıştığı vahim olayların tekrarlanmasını önlemeyi amaçlıyor.

Cezai yaptırımlara ilişkin önemli değişiklikler

Öztürk, kanun teklifinin gerekçesi olarak yakın zamanda yaşanan üç trajik olayı gündeme getirdi: İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki bir gencin yine yaşıtı tarafından öldürülmesi, Ankara Keçiören'de 14 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğun bir genci katletmesi ve İzmir Balçova'da 16 yaşındaki bir gencin polis merkezine düzenlediği saldırıda iki güvenlik görevlisinin şehit olması. Bu olayların, çocukların suça sürüklenmesini önleyecek daha sert adımların gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Yaş indirimi kaldırılıyor, cezalar artıyor

Hazırlanan kanun teklifinin detaylarını paylaşan Öztürk, 15-18 yaş arasındaki çocukların ceza sorumluluğunun yeniden düzenleneceğini ve kasten öldürme, cinsel istismar, yağma ve terör suçlarında yaş indiriminin uygulanmayacağını açıkladı. Bu maddelerin yanı sıra, çocukları suça teşvik eden veya onları suç işlemeye alet eden kişilere verilen cezaların da artırılması öngörülüyor. Öztürk, bu düzenlemelerin, hem çocukların daha bilinçli ve sorumlu davranmasını sağlayacağını hem de toplumdaki adalet duygusunu güçlendireceğini vurguladı. Kanun teklifinin, suçla mücadelede daha etkili bir rol oynaması ve mağdurların haklarını koruma altına alması bekleniyor.