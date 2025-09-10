Son Mühür - Fenerbahçe’de yapılacak olağanüstü kongre öncesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkü Ocakları yöneticilerinden peş peşe açıklamalar geldi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, sosyal medya hesaplarından Ali Koç’a olan desteklerini ilan etti.

Eyyüp Yıldız, Ali Koç’un MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiği fotoğrafları paylaşarak, “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır.” ifadelerini kullandı.

Ülkücü hareketten mesaj: Birlik ve beraberlik

Aynı dakikalarda Ömer Şanlı da, Ülkücü Hareketin bir mensubu olarak Ali Koç’a olan desteğini şu sözlerle duyurdu:

“Şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz. Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, Türk milletinin ortak gururudur. Tüm kongre üyelerini ve camiamızı, Ali Koç etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için… Ne Mutlu Türk’üm Diyene!”