Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada deneysel ilaç tedavileriyle ilgili tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Ağır hastalıklarla mücadele eden bazı kişilerin deneysel yöntemler sayesinde beklenmedik şekilde iyileştiğini savunan Trump, doktorların umut vermediği hastaların yeniden sağlığına kavuştuğunu öne sürdü. Trump’ın, “Ölü insanları geri getirebilecek ilaçlarımız var” sözleri kısa sürede dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Dünyada gündem olan sözler...
Trump’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, milyonlarca kullanıcı söz konusu ifadeleri paylaşarak farklı yorumlarda bulundu. Bazı paylaşımlarda Trump’ın sözleri “ölüleri dirilten ilaç geliştirildi” şeklinde aktarılırken, sağlık uzmanları ise açıklamanın bilimsel değil mecazi bir ifade olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Tedavi seçenekleri tükenen hastalar için...
Trump’ın sözlerinde işaret ettiği uygulamanın, ABD’de ölümcül hastalıklara sahip bireylerin henüz resmi onay sürecini tamamlamamış tedavilere erişmesine olanak tanıyan “Right to Try” (Deneme Hakkı) düzenlemesi kapsamında değerlendirildiği ifade ediliyor. Bu sistem, mevcut tedavi seçenekleri tükenen hastalara deneysel ilaçları kullanma fırsatı sunarak son bir umut kapısı açıyor.
Bilim insanları ne diyor?
Sağlık uzmanları, günümüzde klinik olarak onaylanmış ve yaşamını yitirmiş bir kişiyi yeniden hayata döndürebilen herhangi bir ilacın bulunmadığının altını çiziyor. Bilim insanları, deneysel tedavilerin bazı kritik hastalarda umut verici sonuçlar ortaya çıkarabildiğini kabul ederken, Trump’ın sözlerinin doğrudan bilimsel bir gerçeği değil, tedaviye beklenmedik şekilde olumlu yanıt veren vakaları ifade ettiğini belirtiyor. Tartışma yaratan açıklamalar, sağlık dünyasında ve sosyal medya platformlarında gündemde kalmayı sürdürüyor.