Son Mühür- Yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklarla beraber gebelik sürecinde bazı sağlık risklerine yol açıyor. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Yasemin Eser Boz, özellikle su tüketimi, güneşten korunma, beslenme ve alışkanlıklar konusunda anne adaylarını uyardı.

“Vücudun susuz kalmaması gerekiyor”

Anne adaylarına uyarıda bulunan Uzm. Dr. Boz “Vücudun susuz kalması rahim kasılmalarını tetikleyebilir ve erken doğum riskini artırabilir. Bu nedenle anne adaylarının susamayı beklemeden günlük en az 2,5-3 litre su tüketmeleri gerekir. Kafeinli ve şekerli içecekler suyun yerini tutmaz. Ayran ve mineralli sular uygun alternatifler arasında yer alabilir.” dedi.

Özellikle gün içinde saat 11.00-16.00 arasında günün en sıcak saatlerinde güneş altında kalınmaması gerektiğini belirtti. Dışarı çıkıldığında ise geniş şapka, yüksek faktörlü güneş kremi sürülmesine önemle dikkat çekti.

“Beslenmeye dikkat”

Yaz aylarındaki beslnemeye de dikkat çeken Uzm. Dr.Boz "Yaz aylarında beslenmeye de dikkat etmek gerekiyor. Anne adaylarının ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durmasını öneriyoruz. Bunun yerine su oranı yüksek meyve ve sebzelerin tercih edilmesi hem sıvı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlar hem de daha sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturur. Ayrıca aşırı tuz tüketiminden de kaçınılması gerekiyor.Kıyafet seçimi de sıcak havalarda oldukça önemli. Dar ve sentetik kıyafetler vücut ısısını artırabilir, aynı zamanda enfeksiyon riskini de yükseltebilir. Bu nedenle pamuklu, keten gibi doğal kumaşlardan üretilmiş, bol ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesini tavsiye ediyoruz.” dedi

“Hijyen koşullarına dikkat edilmeli”

Gebelikte günlük yaşamın önemini vurgulayarak "Gebelik döneminde yüzme, en güvenli egzersizlerden biridir. Ancak deniz ya da havuz seçerken hijyen koşullarına dikkat edilmeli ve ıslak mayo ile uzun süre kalınmamalıdır. Yaz aylarında seyahat planlayan anne adaylarının ise uzun yolculuklarda iki saatte bir mola vererek kısa yürüyüşler yapmasını öneriyoruz. Bu, kan dolaşımını destekler ve pıhtı oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olur. Gerekli görülen durumlarda da mutlaka hekim önerisiyle varis çorabı kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

“Her dönem çok önemli”

Uyarılarıan devam eden Uzm. Dr.Boz "Gebeliğin her döneminde dikkat edilmesi gereken noktalar farklıdır. İlk üç ayda vücut sıcaklığının aşırı yükselmesinden kaçınılmalı ve yeterli sıvı tüketilmelidir. İkinci trimesterde güneş lekelerine karşı korunmak için mümkün olduğunca sabah erken ya da akşam saatleri tercih edilmelidir. Son üç ayda ise ödem ve erken doğum riski arttığı için bol su içmek, dengeli beslenmek ve bacakları dinlendirmek önemlidir.Yaz aylarında ağır ve yağlı yiyecekler yerine su oranı yüksek meyve ve sebzeler tüketilmeli, pamuklu ve bol kıyafetler tercih edilmelidir. Yüzme güvenli bir egzersizdir ancak hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Uzun yolculuklarda ise iki saatte bir mola verip kısa yürüyüşler yapılmasını öneriyoruz.Geçmeyen baş ağrısı, baş dönmesi, bebeğin hareketlerinde azalma, vajinal kanama veya düzenli kasılmalar gibi belirtiler görüldüğünde ise vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." dedi.

Uzm. Dr. Yasemin Eser Boz, gebeliğin bu tarz uyarılara dikkat edildiğini kolay bir süreç olduğunu belirtip gebeliğin doğal bir süreç olduğunun altını çizdi. Son olarak anne adaylarını rahat, huzurlu ve sağlık bir gebelik diledi.