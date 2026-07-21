İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda, yasa dışı bahis organizasyonunun faaliyetlerini öğrenci evi görünümü verilen adreslerde yürüttüğü gün yüzüne çıkarıldı. Operasyonda örgüt elebaşının da aralarında yer aldığı 34 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 2 milyar liralık para trafiği belirlendi.

4 ilde eş zamanlı operasyon!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde önemli bir operasyona gerçekleştirildi. 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları çerçevesinde 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı olduğu iddia edilen H.P.'nin de aralarında yer aldığı 34 şüpheli yakalanırken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Suç merkezi çıktı!

Soruşturma çerçevesinde yapılan teknik takip, mali analiz ve saha çalışmaları neticesinde örgütün faaliyetlerini gizlemek için dikkat çekici bir yöntem kullandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, İzmir'in Buca ilçesinde öğrenci evi görünümünde dizayn edilen 9 farklı adresin yasa dışı bahis faaliyetlerinin sürdürüldüğü suç evi ve ofis olarak kullanıldığını belirledi.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi!

Şüphelilerin ikametleri ile suç merkezi olarak kullanılmakta olan adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, dijital materyal, farklı kişilere ait SIM kartlar ile banka ve elektronik ödeme kuruluşlarına ait çok sayıda karta ele konuldu.

El konulan materyallerin suç örgütünün dijital altyapısının ortaya çıkarılması ve para hareketlerinin incelenmesi amacıyla kriminal incelemeye alındığı ifade edildi.

2 milyar liralık para trafiği belirlendi!

Teknik ve mali incelemeler sonucunda, örgüt üyelerinin yasa dışı bahis sitelerine entegre sistemler aracılığıyla yaklaşık 2 milyar liralık para transferine aracılık ettiği belirlendi.

