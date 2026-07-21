AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'de uygulanmakta olan su tarifelerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yerel yönetimin su politikalarına eleştiri yönelten Kırkpınar, kademeli tarife uygulamasının vatandaşın su faturalarına zam olarak yansıdığını belirterek, İzmir'in Türkiye'nin en pahalı su tarifelerinin uygulandığı şehirlerden biri haline geldiğini iddia etti.

Su tarifeleriyle ilgili açıklama!

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'de uygulanmakta olan su ücretleri ve yerel yönetim politikalarına ilişkin açıklamalar gerçekleştirdi. Kırkpınar açıklamasında, vatandaşların yükselen su faturalarından olumsuz etkilendiğini belirterek, mevcut uygulamalara eleştiri yöneltti.

Kırkpınar, yerel yönetimin hizmet üretmek yerine mazeret ürettiğini iddia ederek, bunun faturasının İzmirlilere kesildiğini ifade etti.

"En pahalı su tarifelerinin uygulandığı kentlerden biri"

İzmir'deki su fiyatlarına vurgu yapan Kırkpınar, yanlış yönetim anlayışı sebebiyle kentin Türkiye'de su tarifelerinin en yüksek olduğu illerden biri konumuna geldiğini öne sürdü.

Seçim döneminde yerel yönetimin su fiyatlarının azaltılacağı yönünde vaatlerde bulunduğunu ifade eden Kırkpınar, bugün gelinen noktada vatandaşların daha yüksek faturalarla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

"Kademeli tarife faturaları artırdı"

Kademeli su tarifesi uygulamasına da eleştirilerde bulunan Kırkpınar, "Az tüketen kazanacak" mottosuyla hayata konulan sistemin beklentileri karşılamadığını ifade etti.

Uygulamanın su tüketimine teşvik sağlamak yerine vatandaşın faturalarını artırdığını iddia eden Kırkpınar, İzmirlilerin bekledikleri indirimi alamığını, her ay artan su faturalarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

"Hizmet odaklı belediyecilik anlayışı..."

Açıklamasının son kısmında İzmir'de hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışını hayata koymak istediklerini ifade eden Yaşar Kırkpınar, yüksek faturalar ve hizmet yetersizliğiyle anılan bir il görüntüsünün değişmesi için çalışmalarını devam ettireceklerini ifade etti.