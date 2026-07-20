İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. Savcılık sorgusu biten şüphelilerden Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilirken, 1 kişi hakkında adli kontrol istendi.

OĞUZHAN UĞUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik inceleme başlattı. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip verileri incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketleri saptandı. Şüphelilerin kendi aralarında büyük miktarda para transferi yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla paralar kaybettikleri belirlendi. Kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri yapıldığı ortaya çıktı. Dernek adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiası üzerine ekipler operasyon düzenledi. Bu işlemler kapsamında Oğuzhan Uğur, eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün gözaltına alındı.

AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASINDA SON DURUM NEDİR?

Soruşturmanın ilk aşamasında, 12 Temmuz'da dernek kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli yakalandı, çalışmaların devamında 9 zanlı daha gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen 25 şüpheliden Haluk Levent dahil 14'ü tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da yaptığı eş zamanlı operasyonlarda ise 17 şüpheli daha yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik, noter işlemi yaptığı sırada yakalanarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Son operasyonlar öncesinde soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 18 oldu. Ekipler, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el koydu. Son grupta yer alan ve aralarında kripto varlık alanında faaliyet yürüten 1 kişinin de bulunduğu şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.