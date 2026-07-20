Yeni zam oranlarının belli olmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,75, memur emeklileri ise yüzde 13,51 oranında zam aldı. Kaynak verilerde SSK ve Bağ-Kur artış oranı yüzde 17,76 olarak da yer alıyor. Düzenlemenin yasalaşma sürecine girmesiyle milyonlarca hak sahibi SGK ödeme takvimine odaklandı. Zam farkları, yasal sürecin tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hesaplara geçecek.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

TBMM Genel Kurul ve komisyon çalışmaları bugün başlıyor. Genel Kurul'da, en düşük emekli aylığının artırılmasını içeren ‘Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ele alınacak. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra SGK, maaş farklarının yatırılacağı tarihleri ilan edecek. Hak sahipleri, banka hesaplarına herhangi bir başvuru yapmadan zam farklarını alabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLDU?

Yapılan yeni yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL seviyesinden 23 bin 552 TL'ye çıkıyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin 552 TL tutarında bir maaş farkı ödenecek.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Bağ-Kur emeklileri, tahsis numaralarının son rakamına göre her ay belirlenen günlerde maaşlarını alıyor. Mevcut takvim şu şekildedir:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde maaş alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında maaş alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde maaş alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaş alıyor.