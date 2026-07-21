Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kala tüm takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, transferde gücüne güç katıyor. Kuzeyin Rüzgarları, üst üste yaptığı transferler ile taraftarlarını heyecanlandırıyor. Başantrenör Orhun Ene yönetiminde transferlerini sürdüren Petkimspor, yeni sezonda üst sıraları hedefleyerek play-off oynamak istiyor. Aliağa Petkimspor, 25 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyun kurucu Max Abmas’ı transfer etti.

“Max Abmas NCAA’de sayı kralı oldu”

NCAA Division 1 tarihinde 3000 sayı barajını geçen 12 oyuncudan biri olan Abmas, 2021'de NCAA sayı kralı oldu. Amerikalı oyun kurucunun önümüzdeki sezonki performansı merak ediliyor. Geride bıraktığımız sezonda Salt Lake City Stars ile G-League'de 48 maça çıkan oyun kurucu; 16.7 sayı, 3.3 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları ile oynadı.

“NBA Yaz Ligi’nde oynadı”

Max Abmas, Amerika macerasından sonra Porto Riko temsilcisi Guaynabo'da 15.9 sayı ve 5.4 asislte mücadele etti. NBA Yaz Ligi'nde kendini ispatlamak isteyen Max Abmas, Utah Jazz ile 4 maça çıkan skorer isim, bu maçlarda ise; 10 sayı ve 5.3 asist ortalamaları ile oynadı. Aliağa Petkimspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni Oyun Kurucumuz: Max Abmas! NCAA parkelerinde 3.000 sayı barajını aşarak tarih yazan, geçtiğimiz sezonu G League ve Porto Riko liglerinde tamamlayan, son olarak da NBA Yaz Ligi'nde Utah Jazz forması giyen Birleşik Amerikalı Point guard Max Abmas” ifadelerine yer verdi.