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Göztepe Hentbol, paylaşımında genç oyuncuya başarı dileklerinde bulunurken, yeni sezonda da Göztepe forması altında başarılı bir performans sergilemesini diledi.

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Göztepe Hentbol, genç oyuncularına kadrosunda yer vererek takımın istikrarını korumayı amaçlarken, Kumsal Özer'in de yeni sezonda sarı-kırmızılı formayla mücadele etmeyi sürdüreceği ifade edildi.

Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamada, sol kanat pozisyonunda boy gösteren 2008 doğumlu hentbolcuyla yeni sezon için anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Göztepe Hentbol, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısından çıkan genç oyuncularından Kumsal Özer'in sözleşmesini bir sezon daha uzatma kararı aldı .

Göztepe Hentbol, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde genç oyuncusu Kumsal Özer ile yola devam etme yönünde karar aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 2008 doğumlu sol kanat oyuncusuyla bir sezonluk yeni sözleşme imzaladığını kamuoyuna açıkladı.

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