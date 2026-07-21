İzmir Çeşme'de denize girmesinin ardından boğulma tehlikesi geçiren 75 yaşındaki N.Ş., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ve Sahil Güvenlik ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olayın, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Mahallesi'nde gerçekleştiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, mahallede ikamet eden 75 yaşındaki N.Ş., evlerinin önünde bulunan plajdan denize girdi.

Bir süre sonra suda güçlük yaşamaya başlayan yaşlı kadının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden müdahale gerçekleştirdi.

Karaya çıkarıldı!

Vatandaşların yardımıyla karaya çıkarılan N.Ş. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri intikal etti.

Bilinci kapalı olduğu tespit edilen yaşlı kadına olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ardından ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götürülen N.Ş., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

