İzmir Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda ilerlemekte olan lastik bot durduruldu. Operasyon kapsamında 32 düzensiz göçmen yakalandı ve olayla ilgili gerekli işlemlere start verildi.

Lastik bot tespit edildi!

İzmir'de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde denetimlerini devam ettiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar açıklarında ilerlemekte olan bir lastik bot belirledi.

Görevini gerçekleştiren Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30), şüpheli botu durdurarak kontrol yaptı.

32 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi!

Yapılan kontroller sonucunda lastik botta yer alan 32 kişinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan göçmenler güvenli şekilde karaya götürülerek haklarında yasal işlemler gerçekleştirildi.

İşlemlere start verildi!

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ilgili prosedürlerin noktalanması sonrasında yetkili kurumlara teslim edilmesi için gerekli işlemler gerçekleştiriliyor.

