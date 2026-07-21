Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, 1 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirmeyi düşündükleri düğünü iptal ettiklerini açıkaldı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Okuroğlu, kararın gerekçesinin ise seçilmiş belediye başkanlarının tutuklu bulunması ve ülkedeki siyasi atmosfer olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan duyurdu!

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla özel yaşamına ilişkin önemli bir kararını kamuoyuna aktardı. Okuroğlu, 1 Ağustos 2026 tarihinde yapılması planlanmış olan düğünün iptal edildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz aralık ayında bankacılık ve finans sektöründe faaliyetlerini sürdüren Özge Bilkin ile nişanlanan Okuroğlu, düğünün ileri bir tarihe ertelendiğine ilişkin bir tarih aktarmazken, iptal kararının gerekçesini de açıklamasında belirtti.

Siyasi atmosferi gösterdi!

Başkan Okuroğlu, yapmış olduğu paylaşımda, seçilmiş belediye başkanlarının tutuklu olması ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi atmosfer sebebiyle bu kararı aldıklarını ifade etti.

Okuroğlu yapmış olduğu paylaşımda, "Daha güzel, huzurlu ve adaletin hâkim olduğu günlerde mutluluğumuzu hep birlikte paylaşabilmek ümidiyle" dedi.

