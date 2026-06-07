Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgaristan’da basının karşısına geçerek sarı-kırmızılı ekibin geleceğine dair iddialı açıklamalarda bulundu. Geride kalan sezonu enine boyuna masaya yatıran deneyimli çalıştırıcı, kaçan Avrupa biletine rağmen takımına güveninin tam olduğunu vurguladı. Stoilov, "Kusursuz değildik ama iyi bir sezonu geride bıraktık" diyerek camiaya net mesajlar verdi. Hedef yine zirve.

"Son dakika golleri hayalimizi erteledi"

Sarı-kırmızılı ekibin sergilediği futboldan memnun olduğunu gizlemeyen Bulgar teknik adam, sezon boyunca taraftardan yönetime kadar herkesin Avrupa hayaliyle kenetlendiğini hatırlattı. Son haftaya kadar bu yarışın içinde kaldıklarını belirten Stoilov, sergilenen performansla aslında o sahneyi hak ettiklerini söyledi. Tabii özeleştiri yapmaktan da geri durmadı. Özellikle maçların son bölümlerinde yenen kritik gollerin ve yapılan bireysel hataların puan kayıplarına yol açtığını itiraf etti.

Göztepe için Avrupa bir hayal değil

Göztepe'nin büyümesini bir aile olmalarına bağlayan deneyimli hoca, kulüp içindeki bağların başarıyı getireceğine inanıyor. Sportif Direktör Ivan Mance, başkanlar, yönetim ve taraftarlar arasında kusursuz bir uyum yakaladıklarını dile getiren Stoilov, yeni sezon öncesi çıtayı kesinlikle düşürmeyeceklerini ilan etti. Çalışma disiplinini bozmadıkları sürece başarının kaçınılmaz olduğunu savunan başarılı teknik adam, "Göztepe bu şekilde çalışmaya devam ederse, er ya da geç Avrupa kupalarının kalıcı bir parçası olacaktır" sözleriyle rakiplerine gözdağı verdi.

