Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını devam ettiren İzmir ekibi Göztepe Basketbol, bir transferi daha açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 1999 doğumlu oyun kurucu Sedat Ali Karagülle ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan duyuruda, yeni transfere "Hoş geldin" denilerek başarılı bir sezon temennisi iletildi.

Farklı kulüplerde forma giydi!

1.90 metre boyundaki oyun kurucu, basketbol kariyerine Banvit altyapısında start verdi. Gelişim süreci sonrasında profesyonel kariyerinde birçok önemli takımın formasını terleten Karagülle, sırasıyla Bandırma Kırmızı, Beşiktaş, OGM Ormanspor, Galatasaray, TED Ankara Kolejliler, Harem Spor ve son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyespor formalarını terletti.

Süper Lig ve Avrupa kupası deneyimi!

Sedat Ali Karagülle, kariyeri süresince hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hem de Türkiye Basketbol Ligi'nde önemli deneyimler elde etti. Başarılı oyun kurucu, kulüp kariyerinde ek olarak Avrupa'nın önemli organizasyonlarından Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyerek uluslararası tecrübe kazandı.

Yeni sezonda Göztepe formasını terletecek!

Göztepe Basketbol, tecrübeli oyun kurucunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı ekibin başarısı için ter dökeceğini ifade ederken, Sedat Ali Karagülle'ye yeni takımında başarılı ve sakatlıksız bir sezon temennisinde bulundu.