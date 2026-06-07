İstanbul İzmir hızlı tren seferi şu an için doğrudan çalışmıyor; iki şehir arasında tek seferde varış sağlayan bir YHT hattı henüz tamamlanmadı. Yolcular İzmir'e ulaşmak için Eskişehir üzerinden aktarma yapıyor. Bu nedenle toplam yolculuk, uçağa ya da otobüse kıyasla çok daha uzun sürüyor.

İstanbul İzmir hızlı tren seferi var mı?

İstanbul'dan kalkan yüksek hızlı trenler şu anda Eskişehir, Ankara ve Konya yönünde sefer yapıyor. İzmir'e tek seferde götüren doğrudan bir YHT bağlantısı ise henüz hizmete girmedi. Bu yüzden trenle İzmir'e gitmek isteyenler, önce hızlı trenle Eskişehir'e ulaşıyor.

İstanbul İzmir hızlı tren yolculuğu nasıl yapılıyor?

En çok kullanılan rota, İstanbul Söğütlüçeşme veya Halkalı'dan YHT ile Eskişehir'e gitmekten geçiyor; bu bölüm yaklaşık üç saat sürüyor. Eskişehir'de İzmir'e giden anahat trenine aktarma yapılıyor ve ikinci etap çok daha uzun zaman alıyor. Toplam yolculuk on saati aşabildiği için çoğu yolcu, hızlı tren yerine uçağı seçiyor.

İstanbul İzmir hızlı tren hattı ne zaman bitiyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesiyle İzmir'i hızlı tren ağına bağlamayı hedefliyor. Açıklanan plana göre hat, bu yıl sonuna kadar Afyonkarahisar'a, 2027 sonunda da İzmir'e uzanacak. Proje tamamlandığında Ankara-İzmir yolculuğu yaklaşık 3,5 saate iniyor; böylece İstanbul tarafından gelen yolcular da Ankara aktarmasıyla çok daha hızlı seyahat edebiliyor.