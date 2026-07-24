Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü U19 takımı, 2025-2026 sezonunda şampiyon olarak adını Avrupa Kupalarına yazdırdı. İzmir’i ve ülkemizi Avrupa’da temsil edecek olan Göztepe’nin kadrosu dağılıyor. Kaptan Efe Can Mete, Salem Bouajila’nın transfer olmasından sonra Prince Manu Balladom’da Macaristan temsilcisi Ujpest FC takımına gitti. Ganalı genç forvet, sarı kırmızılı formayla dikkat çekti. 19 yaşındaki Afrikalı futbolcu kariyerine yeni bir adım atarak Avrupa’nın yolunu tuttu. 2007 doğumlu olan santrafor bitiriciliği ile dikkat çekti. Balladom, 2025-26 sezonunda kiralık olarak Göztepe U19 takımında oynadı.

“Ganalı genç forvet Macaristan takımına transfer oldu”

Prince Manu Baladom, üstün performansıyla göz kamaştırırken U19 Süper Lig’de toplam 29 maça çıktı. Genç golcü 11 gol, 3 asistle mücadele etti. Genç golcü TFF Gelişim Ligleri Finalleri'nde (Playoff) çıktığı 3 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle oynadı. Fiziksel üstünlüğü ve hücumdaki agresifliğiyle bilinen Ganalı forvet, 2026-27 sezonundan itibaren Macaristan temsilcisi Ujpest FC takımında oynayacak. Göztepe Spor Kulübü’nde teknik direktör Stanimir Stioilov ile ekibi futbolcular için gözlemlerde bulunarak yönetime rapor iletti. Oyuncu raporunda genç oyuncunun Macaristan’da gelişim göstermesine karar verildi. Göztepe U19 takımından bir veya iki oyuncunun A takımda olması bekleniyor.

“Gana’dan Göztepe’ye uzanan köprü”

Sunyani doğumlu olan 2007 doğumlu Prince Manu Baladom, sağ ayağını kullanıyor. 1,94 m boyundaki forvet, kafa toplarında etkili oynuyor. İkili mücadelelerde fiziksel üstünlük sağlayan Baladom, bitiriciliği ile dikkat çekiyor. Gana U20 milli takımında oynayan genç oyuncu milli takımla 2 kez forma giydi. Balladom, 2024-2025 sezonunda Benab FC formasıyla Gana İkinci Ligi'nde önemli bir performans sergiledi. Genç futbolcu, 16 maçta attığı 19 golle menajerlerin dikkatini çekti. Göztepeli scout ekibinin radarına giren Ganalı forvet Göztepe’de tarihi başarılara imza attı. Ganalı genç futbolcu Göztepe’den sonra Macaristan Ujpest takımında forma giyecek.