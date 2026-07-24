Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da devam ettiren İzmir ekibi Göztepe, kamp programı çerçevesinde bir antrenmanı daha noktaladı. Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda devam ettirirken, teknik heyet oyuncuların fiziksel ve taktiksel gelişimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, güne rejenerasyon çalışmalarıyla start verdi.

Pas organizasyonları ve top kapma çalışması!

Antrenmanın ilk aşamasında futbolcular, 5'e 2 pas organizasyonları ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alanda düzenlenen bu bölümde futbolcuların pas hızı, oyun temposu ve baskı altında doğru karar verme becerilerine ağırlık verildi.

Teknik ekibin yakından izlediği çalışma süresince oyuncuların yüksek tempoda mücadele ettiği gözlerden kaçmadı.

Orta ve şut organizasyonlarıyla antrenman tamamlandı!

Antrenmanın son kısmında ise hücum organizasyonlarına yönelik orta ve şut çalışmaları düzenlendi. Oyuncular, kanatlardan yapılan ortaları golle sonuçlandırmaya yönelik çeşitli varyasyonlar üzerinde dururken, teknik ekip de organizasyonların verimliliğini değerlendirmeye aldı.

