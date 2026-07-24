Son Mühür - Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Stanimir Stoilov, sarı-kırmızılı kulüpteki transfer gelişmeleri ve takımın genel durumu hakkında özel açıklamalarda bulundu. Olası ayrılıkların sinyalini veren deneyimli teknik adam, giden isimlerin yerini hızla dolduracaklarını ve kadro mühendisliğinde doğru adımlar attıklarını ifade etti.

Ayrılık sözleri...

Takımın kilit isimlerine gelebilecek teklifleri değerlendiren Stoilov, en iyi oyuncularından bir veya ikisinin takımdan ayrılabileceğini söyledi. Bu ihtimale karşı kulüp olarak hazırlıklı olduklarını belirten Bulgar teknik adam, ayrılacak isimlerin yerini kısa sürede doldurmak için transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

Takım içi rekabet mesajı...

Kadro kalitesini ve rekabeti artırmak istediklerini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, özellikle kaleci ve savunma hattında rekabetin yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti. Stoilov, orta saha ve forvet bölgesinde de önümüzdeki süreçte ayrılıklar yaşanabileceğini ifade etti.

Oyuncu geliştirme konusunda kendisine güvendiğini belirten Stoilov, yüksek hedefleri bulunan kulüplerde baskı hissedilmesinin son derece doğal olduğunu söyledi. Başarının ancak yüksek motivasyon ve takım içi rekabetle geleceğini savunan başarılı teknik adam, Göztepe'nin uyguladığı kulüp stratejisiyle doğru yolda ilerlediğini ve her geçen gün daha da güçleneceğine inandığını sözlerine ekledi.