Osman günden / Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu’nun Trendyol Süper Lig’de 34. hafta fikstürünü duyurmasının ardından, Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak mücadelenin tarihi de kesinlik kazandı.

Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu büyük bir heyecanla final haftalarına girerken, Karadeniz ve Ege'nin iki köklü kulübü kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekip Samsunspor, ligin 34. ve son haftasında İzmir ekibi Göztepe’yi konuk edecek. Büyük bir taraftar desteğiyle oynanması beklenen bu kritik mücadele, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda başlayacak.

Takımların son durumu

Her iki ekip de bu sezon sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı: Thomas Reis yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Karadeniz ekibi, özellikle iç sahadaki dirençli futboluyla tanınıyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçta rakibine 2-0 mağlup olan Samsunspor, taraftarı önünde rövanşı alarak sezonu moralli kapatmak istiyor. Süper Lig’e döndüğü bu sezonda adeta fırtına gibi esen Göztepe ise, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olarak savunma disipliniyle ön plana çıktı. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Avrupa kupalarına katılım yolunda bu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.