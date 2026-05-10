Göztepe, Süper Lig’in son iç saha maçında Gaziantep FK’yı 2-1 yenerek Avrupa kupalarına katılma şansını son haftaya taşıdı. Gürsel Aksel Stadı’nda taraftarının desteğiyle sahaya çıkan İzmir ekibi, bu galibiyetle puanını 55’e yükseltti.

En yakın rakibi Başakşehir’in 1 puan önünde beşinci sıradaki yerini koruyan sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak. Eğer Göztepe ligi beşinci bitirir ve Türkiye Kupası’nı Trabzonspor kazanırsa, İzmir temsilcisi 55 yıl aradan sonra Avrupa kapılarını aralamış olacak.

En son 55 yıl önce Avrupa yolundaydı

Kulüp tarihinde Avrupa başarılarıyla bilinen Göztepe, en son 1970-1971 sezonunda bu arenada boy göstermişti. 1968-1969 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı final oynayan ilk Türk takımı olma unvanını taşıyan ekip, Gaziantep galibiyetiyle o günlerin atmosferini yeniden canlandırdı. Maç sonunda teknik heyet ve futbolcular, taraftarlarla birlikte ışık gösterileri ve şarkılarla bu kritik üç puanı kutladı. Galibiyet golünü atan Jeh, performansıyla dikkat çekerken; oyuncular sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan arkadaşları Krastev’i de unutmayarak formasını tribünlere gösterdi.

Stoilov, Adnan Süvari’nin izinde

Teknik direktör Stanimir Stoilov, Gaziantep FK maçıyla birlikte Göztepe’nin başında 100. resmi müsabakasına çıktı. Bulgar çalıştırıcı, kulübün efsane ismi Adnan Süvari’den sonra bu sayıya ulaşan ilk teknik adam olarak tarihe geçti. Kulüp yönetimi, "Komutan" lakaplı Stoilov için özel bir teşekkür mesajı yayımlayarak bu başarıyı taçlandırdı. Stoilov maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takım olarak geçen yıla göre iki basamak yukarı çıktık, bu gelişim tüm camianın ortak başarısıdır" dedi.

Hedef Samsun deplasmanı

Göztepe’de tüm konsantrasyon artık ligin son maçı olan Samsunspor mücadelesine çevrildi. Teknik direktör Stoilov, oyuncularını dinlendirerek bu maça en iyi şekilde hazırlayacağını belirtti. Taraftara sezon boyu verdikleri destek için teşekkür eden tecrübeli hoca, Samsun’da her şeylerini ortaya koyacaklarını ifade etti. İzmir ekibi deplasmanda kazanarak ligi beşinci sırada tamamlamak ve kupa sonucuna göre Avrupa biletini cebine koymak istiyor.

