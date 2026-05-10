Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla geçen Göztepe’de, teknik direktör Stanimir Stoilov karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Takımının sergilediği hırslı futboldan övgüyle bahseden tecrübeli teknik adam, alınan üç puanın hak edilmiş bir sonuç olduğunu vurguladı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un sözleri şu şekilde:

"Puan tablosunu incelediğimizde, Göztepe Kulübü ve camiası olarak geçen yıla oranla büyük bir ivme kazandığımızı görmekteyiz. Geçtiğimiz sezonu sekizinci sırada tamamlamışken, bu yıl ligi beşinci veya altıncı sırada bitireceğiz. Bu gelişim, kulübümüzün doğru yolda ilerlediğinin ve geçen sezondan daha fazla puan topladığının en somut göstergesidir. Bu başarıyı sadece teknik ekip veya sporcular değil; taraftarımızla birlikte tüm Göztepe ailesi olarak elde ettik. Şimdi son maçımıza odaklanarak ligi beşinci sırada tamamlamak adına tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız. Gerçekçi bir değerlendirme yapıldığında, Göztepe'nin geçen yıla kıyasla önemli bir aşama kaydettiği açıkça görülmektedir"

Samsunspor maçından bahsetti

"Gelecek müsabaka öncesinde oyuncularımın üzerinde aşırı bir baskı oluşturmak istemiyorum. Bizim için en önemli husus, her zaman olduğu gibi en iyi performansımızı ve mücadelemizi sahaya yansıtmaktır. Bu kritik maç öncesinde oyuncularımın fiziksel ve zihinsel olarak toparlanması büyük önem arz ediyor. Samsun deplasmanına dinlenmiş bir şekilde giderek elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Taraftara şükranlarını sundu

"Sezon boyunca bizi iç sahada muazzam bir tutkuyla destekleyen, deplasmanlarda ise yalnız bırakmayan taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Onların desteği olmasaydı bu başarıyı yakalamamız mümkün olmazdı. Sezon başında önemli bir oyuncumuzun takımdan ayrılmasına rağmen kulüp olarak gelişimimizi sürdürdük ve her maçta maksimum mücadeleyi verdik. Göztepe camiası ve taraftarlarıyla bu süreci birlik içinde geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum"