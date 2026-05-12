İstanbul merkezli yürütülen büyük çaplı bir soruşturma kapsamında aralarında İzmir'in de bulunduğu terör örgütü DEAŞ’a finansman sağladığı belirlenen bir şebekeye operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen terör polisi, tam 16 ilde eş zamanlı baskınlar yaparak 43 şüpheliyi yakaladı. Operasyonun odağında ise örgütün gizli tutmaya çalıştığı kripto para trafiği yer alıyor.

Soğuk cüzdanlara çekilmiş

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, örgütün para toplama yönteminini de ortaya çıkardı. Tespitlere göre şüpheliler, Telegram kanalları üzerinden topladıkları paraları doğrudan kripto cüzdanlara yönlendirdi. Takibi zorlaştırmak adına bu fonların "soğuk cüzdanlara" çekildiği belirlendi.

170 bin dolarlık transfer

İncelemeler, 2021 ve 2025 yılları arasındaki süreci kapsıyor. Bu zaman zarfında yaklaşık 170 bin dolarlık bir kaynağın DEAŞ mensuplarına aktarıldığı teknik verilerle kesinleşti. Ayrıca yakalanan şahısların, daha önce terör suçlarından kaydı bulunan kişilerle yoğun bir para transferi içinde oldukları da dosyadaki yerini aldı.

Operasyonun ayrıntıları

İstanbul merkezli operasyon; Ankara, Bursa, Hatay, İzmir ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu şehirlere yayıldı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyale el konulurken, bu verilerin örgütün diğer bağlantılarını çözmesi bekleniyor. Gözaltına alınan 43 zanlının İstanbul TEM Şube’deki sorguları devam ediyor. Polis, dijital veriler üzerindeki incelemelerini derinleştirmiş durumda.