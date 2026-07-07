Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası'ndaki ulaşım sorunlarını çözmek için iş makinelerini sahaya sürdü. Son üç ayda bölgedeki altı ilçede toplam 16 kilometrelik güzergah sıfırdan yenilendi. Ekipler, üretim yollarından köy bağlantılarına kadar geniş bir alanda çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Kiraz ve Ödemiş’te bizzat incelediği sorunlu yollarda, ziyaretin hemen ardından mesai başladı. Tarım taşımacılığının kalbi olan bu havzada, bozulan yollar yüzünden aksayan lojistik ve okul servisi problemi de böylece çözülüyor.

Başkan yolları görür görmez talimatı verdi

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İZBETON ekipleri Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Bayındır, Tire ve Selçuk'u kapsayan hatta adeta çıkarma yaptı. Üç aylık süreçte 40 bin tonu aşkın asfalt serilirken, 15 bin metrekarelik alanda ise sathi kaplama yapıldı.

Yıllardır yenilenmeyi bekleyen Kiraz'ın Olgunlar Mahallesi yolu, bu hamleyle ilk kazmanın vurulduğu yerlerden biri oldu. Tütün, incir ve kiraz üreticilerinin ağır tonajlı araçlarla kullandığı bu güzergahta, bozuk zemin hem ürünlere hem de araçlara zarar veriyordu. Mahalle muhtarı Şükrü Kursan, durumun vehametini şu sözlerle özetledi, "Cemil Başkanımızı köyümüze davet ettik, geldi. Masa başında oturmuyor, sahada dolaşıyor. Yolları gördü, talimat verdi ve bir hafta içinde iş makineleri çalışmaya başladı."

Servisler köye giremiyordu

Çalışmaların bir diğer kritik ayağı ise Ödemiş Yusufdere Mahallesi'nde yürütülüyor. Altyapı kurumlarının kazıları ve mevsimsel şartlar nedeniyle tamamen bozulan köy yolları, günlük yaşamı felç etme noktasına getirmişti. Yolun bozuk olması sadece çiftçiyi değil, sosyal hayatı da doğrudan vurdu.

Bölge sakinleri, geçmiş aylarda öğrenci servislerinin köye giremediğini ve çocukları köy girişinde indirmek zorunda kaldığını aktarıyor. Üstelik haftada üç gün köye gelmesi gereken diyaliz araçları ve acil durum ambulansları da köstebek yuvasına dönen bu yollarda büyük zaman kaybediyordu. Başlatılan sathi kaplama çalışmalarıyla birlikte, hem öğrencilerin güvenli ulaşımı sağlandı hem de hastaların mağduriyeti giderildi.

Altyapı sonrası Ödemiş’e yeni asfalt

Sadece köy yolları değil, ilçe merkezlerindeki ana arterler de dönüşümden payını alıyor. Ödemiş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kurtuluş Caddesi, İZSU’nun yürüttüğü atık su kanal çalışmasının ardından baştan aşağı asfaltlandı. Özellikle kış aylarında yağışlarla birlikte göle dönen cadde, yeni altyapısı ve yenilenen zeminiyle esnafın ve mahallelinin yüzünü güldürdü.

Büyükşehir Belediyesi Güney Bölge Yol İşleri yetkilileri, havzadaki deforme olmuş cadde ve sokakların haritasını çıkardıklarını belirtiyor. Yaz dönemi boyunca koordineli şekilde ilerleyecek çalışmalar, kurum kazıları nedeniyle bozulan alanların onarımıyla devam edecek