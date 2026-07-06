Son Mühür- İzmir haftanın ilk gününde su kesintisi çilesiyle başladı. Uzun süredir devam eden planlı bakım çalışmalarının yanı sıra arıza kaynaklı ani kesintiler de vatandaşı oldukça zorluyor. Birçok ilçeyi ve mahalleyi etkileyen bu kesintiler arasında süresi 13 saate uzanan yerler bile var. İşte İZSU tarafından yayımlanan 06.07.2026 tarihli İzmir su kesinti listesi: Planlı Bakım Bilgileri

Karabağlar (Sarıyer Mahallesi):

İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında arızalı branşmanlar yenileniyor. Bu altyapı çalışmaları sebebiyle, 13.06.2026 Cumartesi gününden başlayarak 28 gün boyunca (Pazar günleri hariç), 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saat süreli su kesintisi yapılacaktır.

Arıza bilgileri

Foça

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet, Fatih, Fevzi Çakmak, Kozbeyli, Mustafa Kemal Atatürk, Yeniköy mahalleleri (Çakmaklı Hacı Mehmet Çiftliği de etkileniyor).

Süre: 05.07.2026 saat 23:00 ile 06.07.2026 saat 12:00 arasında yaklaşık 13 saat.

Neden: İsale hattı arızası.

Urla

Etkilenen Yerler: İçmeler Mahallesi.

Süre: 06.07.2026 saat 08:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 10 saat.

Neden: Yeni hatların bağlantı çalışmaları.

Bayındır

Etkilenen Yerler: Çırpı Cami, İbrahim Çavuş, Mektep ve Necati Uza mahalleleri.

Süre: 05.07.2026 saat 21:00 ile 06.07.2026 saat 04:00 arasında yaklaşık 7 saat.

Neden: Yoğun tüketim ve basınç düşüklüğü.

Ödemiş

Etkilenen Yerler: Karadoğan, Karakova, Kayaköy ve Seyrekli mahalleleri.

Süre: 06.07.2026 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat.

Neden: Gediz Elektrik bakım onarım çalışmasından dolayı yaşanan elektrik arızası.