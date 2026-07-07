Son Mühür- Karabağlar Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantıdan önce meclis gündemi yayımlandı. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından ilçede iki ayrı noktaya kurulmak istenen elektronik haberleşme sistemlerine ( baz istasyonu) ilişkin ruhsat talepleri gündeme geldi. Hukuk ve imar komisyonunda görüşülen iki ayrı başvuruda binaların stratejik güvenliğine dair gerekli bilgi ve belgelerin sunulmaması gerekçesiyle reddedildi.

İki başvuru plansız alanda kaldı

Turkcell'in 4,3 metre yüksekliğindeki haberleşme sistemi için yaptığı ilk başvuru söz konusu parselin iptal edilen 4. Etap Karabağlar- Günaltay Mahallesi ve civarı uygulama imar planı kapsamında yer alması nedeniyle plansız alanda kaldı. Yapılan incelemelerde, toplam anten ve sistem odası ekipmanlarıyla birlikte binaya 1021 kg ek yük getirecek olan sistemin kurulacağı bina tarafından taşınabileceğine dair performans analizi ve statik proje gibi kritik belgelerin belediyeye sunulmadığı tespit edildi. Komisyonlarda ise, bu gerekçelerle ruhsat talebinin değerlendirilemeyeceğine ve imar planı yönünden değerlendirmeye konu olmadığına oy birliği ile karara verildi.

İlgili komisyon raporu bugün yapılacak meclis toplantısında meclis üyelerinin değerlendirilmesine sunulacak.

İlgili komisyon raporları şu şekilde;

TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Belediyemize sunulan başvuru dosyasında yüksekliğinin 4,3 metre olduğu bildirilen 23206 numaralı elektronik haberleşme sistemine ilişkin başvurunun, 3194 sayılı İmar Kanununun Ek-9 ve Geçici-24. maddelerindeki hükümler doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planı yönünden değerlendirmeye konu olmadığı ancak ilgili parselin iptal edilen 4. Etap Karabağlar-Günaltay Mahallesi ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında yer aldığı, dolayısıyla plansız alanda kaldığı, yine başvurucu tarafından dosyaya sunulan belgelere göre Elektronik Haberleşme Sisteminin toplam anten ekipman ağırlığı 291 Kg, toplam RBS ve sistem odası ekipmanları ağırlığının 730 Kg olmak üzere dosyasında mübrez elektronik haberleşme sistemine ait statik rapor doğrultusunda toplam sistem ağırlığının 1021 Kg olduğu ve binaya bu tonajda bir yük getirdiği, buna karşın söz konusu binanın sisteminin bu yükünü taşıyabileceğine performans analizi, statik proje vb. bilgi ve belgelerin belediyemize sunulmadığı anlaşılmakla bahsi geçen gerekçeler doğrultusunda başvurucunun ruhsat talebinin değerlendirilemeyeceğinin oy birliği uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu ile 3194 sayılı İmar Kanununun Ek-9 ve Geçici-24. maddesi hükmü doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planı yönünden değerlendirmeye konu olmadığının oy birliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporu. 6.10. (80/2026)

– TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Belediyemize sunulan başvuru dosyasında yüksekliğinin 8 metre olduğu bildirilen 36144 numaralı elektronik haberleşme sistemine ilişkin başvurunun, 3194 sayılı İmar Kanununun Ek-9 ve Geçici-24. maddelerindeki hükümler doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planı yönünden değerlendirmeye konu olmadığı, yine başvurucu tarafından dosyaya sunulan belgelere göre Elektronik Haberleşme Sisteminin toplam anten ekipman ağırlığı 416 Kg, toplam RBS ve sistem odası ekipmanları ağırlığının 730 Kg olmak üzere dosyasında mübrez elektronik haberleşme sistemine ait statik rapor doğrultusunda toplam sistem ağırlığının 1146 Kg olduğu ve binaya bu tonajda bir yük getirdiği, buna karşın söz konusu binanın sisteminin bu yükünü taşıyabileceğine performans analizi, statik proje vb. bilgi ve belgelerin belediyemize sunulmadığı anlaşılmakla bahsi geçen KRB.YZ.FR.05/REV.NO:0 Yayın Tarihi: 20.06.2022 Rev. Tar.:- 3/22 gerekçeler doğrultusunda başvurucunun ruhsat talebinin değerlendirilemeyeceğinin oy birliği uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu ile 3194 sayılı İmar Kanununun Ek-9 ve Geçici-24. maddesi hükmü doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planı yönünden değerlendirmeye konu olmadığının oy birliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporu.