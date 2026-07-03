İzmir'in Bayındır ilçesinde emniyet güçleri, 2026'nın ilk altı ayında suçluların peşini bırakmadı. Sokak sokak, mahalle mahalle yürütülen operasyonlar doğrudan sonuç verdi. Yakalama oranları ciddi şekilde arttı, suç çetelerine darbe üstüne darbe indirildi. En çok da zehir tacirleri hedefteydi. Operasyonlar neticesinde yakalanan uyuşturucu satıcılarından 9'u artık demir parmaklıklar arkasında.

Zehir tacirlerine geçit yok

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede vites yükseltti. Rakamlar da bu baskıyı net bir şekilde ortaya koyuyor. Geçen yılın ilk yarısında uyuşturucu ticaretinden sadece 3 kişiye işlem yapılmışken, bu yıl sayı tam 15'e çıktı. Polisin sıkı takibi sonucu yakalanan bu şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokaktaki denetimler kullanıcıları da kapsadı. Geçen yıl 31 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılmıştı. Bu yıl ise tam 56 kişi suçüstü yakalandı.

Firariler için yolun sonu: 90 kişi yakalandı

Polisin hedefinde sadece sokak satıcıları yoktu. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan veya farklı suçlardan aranan şahıslar için de çember daraldı.

Geçen yılın ilk altı ayında 69 firari yakalanmıştı. Ekipler bu yıl çıtayı çok daha yukarı taşıdı. Tam 90 aranan şahıs kıskıvrak yakalanıp adalete teslim edildi. Kaçacak yerleri kalmadı.

Sokaklar ruhsatsız silahlardan temizleniyor

İlçedeki huzuru kalıcı kılmak adına bireysel silahlanmaya karşı da ciddi bir mesai harcandı. Yapılan şok baskınlar ve yol aramaları meyvesini verdi.

Geçen yıl 12 ruhsatsız silah ele geçirilmişti.

Bu yıl ise 14 ruhsatsız silah sokaklardan toplandı.

