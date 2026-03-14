Son Mühür / Beste Temel- Dokuz Eylül Üniversitesi, toplumsal fayda odaklı çalışmalarıyla Türkiye genelinde büyük bir başarıya imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan veriler, ülke genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin toplamda 15 bin 395 sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiğini gösterirken, Dokuz Eylül Üniversitesi bu alandaki performansı sayesinde Türkiye dördüncüsü olmayı başardı. Değerlendirme sürecinde projelerin en az iki ay sürmesi, belirli bir bütçeye, hedefe ve somut çıktılara sahip olması kriterleri baz alındı.

Üniversitenin toplumsal katkı vizyonundaki ivme rakamlara da yansıdı. 2024 yılında 164 proje yürüten kurum, 2025 yılına gelindiğinde bu sayıyı 294’e çıkararak ciddi bir artış kaydetti. Bu hızlı yükseliş, üniversitenin sosyal sorumluluk faaliyetlerini bireysel çabaların ötesine taşıyarak kurumsal bir kimliğe büründürdüğünü ve geniş kitlelerin katılımını sağladığını kanıtladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yükseköğretim kurumlarının başarısının sadece eğitim ve araştırmayla sınırlı kalmaması gerektiğini, topluma sundukları katma değerin de hayati önem taşıdığını vurguladı.

“Kamusal yararı gözetiyoruz”

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler alanında fakültelerimizde, meslek yüksekokullarımızda ve enstitülerimizde yürüttüğümüz çalışmaların ve araştırmaların temelinde kamusal yararı gözetmekteyiz. Bilimsel bilgi ve akademik birikimimizi toplumun ihtiyaçlarıyla buluşturmayı öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz” dedi.

“Toplumla güçlü bağlar kuruyoruz”

Akademisyenlerin ve öğrencilerin bu süreçte aktif rol üstlendiğini belirten Yılmaz, “Eğitimden sağlığa, çevre farkındalığından dezavantajlı gruplara yönelik destek çalışmalarına kadar birçok alanda hayata geçirilen projelerle toplumla güçlü bağlar kuruyoruz. Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmesi ve akademik çalışmaların toplum yararına dönüşmesi bizim için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Etkisi yüksek projeler üretmeye devam edeceğiz”

Gelecek dönem hedeflerinde sürdürülebilirliğin ve iş birliklerinin merkezi bir konumda olduğunu ifade eden Rektör Yılmaz, üniversitenin yerel ve uluslararası düzeyde paydaşlarıyla koordineli hareket etmeye devam edeceğini belirtti. Açıklamalarını projelere emek veren tüm ekibe teşekkür ederek noktalayan Yılmaz, “Üniversitemizde yürütülen sosyal sorumluluk projeleri; akademisyenlerimizin bilgi birikimi, öğrencilerimizin dinamizmi ve kurumumuzun güçlü altyapısı sayesinde her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşıyor. Önümüzdeki dönemde de toplumun farklı kesimlerine dokunan, sürdürülebilir ve etkisi yüksek projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.