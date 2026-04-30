İzmir'de her geçen gün yeni etkinliklere imza atılmaya devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri de çeşitli etkinliklere imza atıyorlar. Bu kapsamda bir etkinlik hamlesi de, İzmir Çeşme Belediyesi'nden gelecek. Çeşme Belediyesi'nin öncülüğünde Çeşme'de Hıdırellez coşkusu yaşanacak.

Baharın gelişi kutlanacak!

Çeşme Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru paylaşımında bulunuldu. 5 Mayıs 2026 tarihinde Çeşme'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinlik noktaları ve saatleri ise; Tekke Plajı 19.30, Alaçatı ÇEŞTUR Otopark 20.30 ve Yenimecidiye 21.00 olarak açıklandı.

Çeşme Belediyesi'nden paylaşım!

Çeşme Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "HIDIRELLEZ COŞKUSUNDA BULUŞUYORUZ. Çeşme’de baharın gelişini birlikte kutluyoruz! Tüm halkımız davetlidir." ifadeleri kullanıldı. Çeşme Belediyesi tarafından Çeşme halkı etkinliğe davet edildi.